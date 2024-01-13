Стало известно, кого не пригласят на выборы президента РФ

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Центризбирком (ЦИК) России не прислал приглашения представителям недружественных стран для участия в наблюдениях за выборами президента. Голосование пройдёт в марте 2024 года.
Об этом «Известиям» рассказал член ЦИК Павел Андреев.ьПо его словам, ЦИК пригласил только своих контрагентов. Приглашения направлены избирательным органам других стран и в международные профильные отраслевые организации.
Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться несколько дней — с 15 по 17 марта. Глава ЦИК Элла Памфилова считает, что голосование впервые пройдет «в столь токсичной геополитической обстановке».
В избирательной кампании принимают участие 11 человек: 8 кандидатов представлены от политических партий, 3 участвуют в выборах в качестве самовыдвиженцев.
Ранее президент РФ Владимир Путин обратился к прокурорам с просьбой обратить внимание на обеспечение законности на предстоящих выборах главы государства. Об этом пишет РИА Новости.
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«Избирательные органы недружественных стран мы не приглашали», —сказал Павел Андреев.
В избирательной кампании принимают участие 11 человек: 8 кандидатов представлены от политических партий, 3 участвуют в выборах в качестве самовыдвиженцев.
Ранее президент РФ Владимир Путин обратился к прокурорам с просьбой обратить внимание на обеспечение законности на предстоящих выборах главы государства. Об этом пишет РИА Новости.
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Мария Фирсова