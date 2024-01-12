Фото: iStock/???? ??????
Журналиста Андрея Серафимова объявили в федеральный розыск, следует из базы розыска МВД России.
Ранее сообщалось, что в отношении Серафимова было возбуждено уголовное дело по статье о призывах к деятельности, которая направлена против безопасности государства.
Андрей Серафимов в 2018-2019 годах занимал пост руководителя аппарата регионального отделения общественной организации «Молодая гвардия Единой России» в Тульской области, а также был сотрудником центрального штаба партии.
Начиная с 2019 года журналист сотрудничал в изданиями «Медуза»* и «Новая газета – Европа»*.
Читайте также:
Ходорковского** переобъявили в розыск после возбуждения дела о фейках о ВС РФ
ТАСС: Бывший мундеп Москвы Брюханова объявлена в международный розыск
МВД в Петербурге объявило в розыск двух майоров полиции
*признаны в России нежелательными организациями
**признан Минюстом РФ иноагентом
Андрей Серафимов в 2018-2019 годах занимал пост руководителя аппарата регионального отделения общественной организации «Молодая гвардия Единой России» в Тульской области, а также был сотрудником центрального штаба партии.
Читайте также:
Ходорковского** переобъявили в розыск после возбуждения дела о фейках о ВС РФ
ТАСС: Бывший мундеп Москвы Брюханова объявлена в международный розыск
МВД в Петербурге объявило в розыск двух майоров полиции
*признаны в России нежелательными организациями
**признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова