Глава Татарстана назвал даты проведения V международного форума «РОСТКИ»
Раис Татарстана Рустам Минниханов назвал даты проведения V международного форума «РОСТКИ».
Как сообщает «Татар-информ», сразу после завершения пленарной сессии мероприятия Минниханов обратился к представителям СМИ с приглашением и предложил им вновь посетить Казань в следующем году — на юбилейный российско-китайский форум.
«На следующий год всех вас приглашаем на пятый форум РОСТКИ 17-18 августа», — уточнил глава республики.Кроме того, Рустам Нургалиевич рассказал о планах по развитию межрегионального сотрудничества. Он анонсировал сразу несколько поездок делегаций из Татарстана в провинции Китая.
Часть визитов носит официальный характер, часть предусматривает программы по обмену опытом между специалистами и включает бизнес-миссии для налаживания прямых контактов с китайскими партнёрами.