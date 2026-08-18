Глава Татарстана назвал даты проведения V международного форума «РОСТКИ»

18 августа 2026, 20:35

Фото: russiachinaforum.com

Раис Татарстана Рустам Минниханов назвал даты проведения V международного форума «РОСТКИ».





Как сообщает «Татар-информ», сразу после завершения пленарной сессии мероприятия Минниханов обратился к представителям СМИ с приглашением и предложил им вновь посетить Казань в следующем году — на юбилейный российско-китайский форум.

«На следующий год всех вас приглашаем на пятый форум РОСТКИ 17-18 августа», — уточнил глава республики.