В Санкт-Петербурге протестируют аренду электросамокатов через «Госуслуги»

18 августа 2026, 19:48

Фото: iStock/Wpadington

В Санкт-Петербурге в тестовом формате запустят авторизацию пользователей сервисов для аренды электросамокатов через сервис «Госуслуги». Эксперимент подготовил городской комитет по транспорту совместно с «Юрент» и «Яндекс Go».





На сегодняшний день ведется работа над включением в «Госуслуги». Минцифры РФ уже рассматривает заявку на участие в тестировании, рассказали в пресс-службе «Юрент» «Вечернему Санкт-Петербургу».





«С учетом необходимости интеграции систем, закупки оборудования и прочих процедур — старт возможности подтверждения возраста через ЕСИА ожидается в следующем сезоне», — уточнили в компании.