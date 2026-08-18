В Санкт-Петербурге протестируют аренду электросамокатов через «Госуслуги»
В Санкт-Петербурге в тестовом формате запустят авторизацию пользователей сервисов для аренды электросамокатов через сервис «Госуслуги». Эксперимент подготовил городской комитет по транспорту совместно с «Юрент» и «Яндекс Go».
На сегодняшний день ведется работа над включением в «Госуслуги». Минцифры РФ уже рассматривает заявку на участие в тестировании, рассказали в пресс-службе «Юрент» «Вечернему Санкт-Петербургу».
«С учетом необходимости интеграции систем, закупки оборудования и прочих процедур — старт возможности подтверждения возраста через ЕСИА ожидается в следующем сезоне», — уточнили в компании.
В этом сезоне «Юрент» внедрил новую функцию в Петербурге. Теперь пользователи могут подтверждать свой возраст через Цифровой ID в национальном мессенджере MAX. Это сделано для повышения безопасности поездок и уменьшения числа случаев использования средств индивидуальной мобильности несовершеннолетними горожанами.
В пресс-службе сервиса уточнили, что Цифровой ID в MAX является одним из способов подтверждения личности. Кроме того, пользователи могут использовать МТС ID, а в Москве — Мос ID.