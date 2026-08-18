Государственный Кремлёвский оркестр даст концерт в Павловском Посаде на Дне города
В Павлово-Покровском Дворце культуры в Павловском Посаде 21 августа состоится концерт Государственного Кремлёвского духового оркестра. Выступление пройдёт в рамках празднования Дня города, сообщили в пресс-службе музыкального коллектива.
Юбилейный, 90-й, сезон оркестр отмечает масштабным гастрольным туром по стране. Павловский Посад станет одной из точек маршрута.
«Концерт объединит произведения, знакомые и любимые несколькими поколениями слушателей. В программе прозвучат шедевры русской и мировой классики, популярные советские песни, знакомые многим с детства. Сочетание мощного духового звучания и академического вокала создаст на сцене ДК атмосферу настоящего столичного», – рассказали в пресс-службе.На концерте сыграют приглашённые звёзды московской оперной сцены – исполнители Вадим Заплечный, Вера Кононова и Игорь Тарасов. Место за дирижёрским пультом займёт заслуженный артист России Игорь Шевернёв.