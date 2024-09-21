Глава Тихорецка предупредил жителей о фейках в соцсетях после атаки БПЛА

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Глава Тихорецка в Краснодарском крае Евгений Голубь предупредил жителей о фейках в соцсетях и призвал быть бдительными. Соответствующее сообщение он опубликовал в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что речь идёт о многочисленных сообщениях, распространяемых в соцсетях. Они написаны от лица самого Голубя. В них жителей призывают оказать финансовую помощь для защиты стратегически важных объектов.
Глава поселения призвал не обращать внимание на эти записи и не переводить деньги.
Ранее в этот день глава Тихорецкого района Анатолий Перепелин сообщил об атаке беспилотников ВСУ на Тихорецк. После падения осколков дронов началась эвакуация жителей.
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Глава поселения призвал не обращать внимание на эти записи и не переводить деньги.
Ранее в этот день глава Тихорецкого района Анатолий Перепелин сообщил об атаке беспилотников ВСУ на Тихорецк. После падения осколков дронов началась эвакуация жителей.
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Анастасия Чинкова