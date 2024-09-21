Жительница Курской области рассказала, как с пожилой матерью бежала от ВСУ

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Жительница посёлка Тёткино в Курской области Елена Сукаленко рассказала, как они вместе с 67-летней матерью на велосипедах проехали 30 километров, спасаясь от бойцов ВСУ.
Ранним утром 10 августа начались массовые прилёты. Женщина сразу поняла, что «началось что-то серьезное». Вместе с матерью они сели на велосипеды и доехали до близлежащего населённого пункта Глушково, который находится в 30 километрах от их дома. Там их эвакуировали и доставили в Курск.
Добираться на велосипедах было очень тяжело, рассказала женщина РИА Новости. Однако, когда они выехали на трассу, стало намного легче. Также женщинам повезло, что в этот день не было осадков.
В Курске женщины живут уже второй месяц. Их хорошо кормят, однако не хватает запасной одежды. В частности, нужно больше обуви и демисезонной верхней одежды. Когда женщины бежали из дома, они не успели взять с собой необходимые вещи. На выделенные государством 10 тысяч рублей они смогли докупить немного нужной одежды.
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Добираться на велосипедах было очень тяжело, рассказала женщина РИА Новости. Однако, когда они выехали на трассу, стало намного легче. Также женщинам повезло, что в этот день не было осадков.
В Курске женщины живут уже второй месяц. Их хорошо кормят, однако не хватает запасной одежды. В частности, нужно больше обуви и демисезонной верхней одежды. Когда женщины бежали из дома, они не успели взять с собой необходимые вещи. На выделенные государством 10 тысяч рублей они смогли докупить немного нужной одежды.
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Анастасия Чинкова