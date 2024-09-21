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На Кубани после падения обломков БПЛА началась эвакуация поселка

Губернатор Кондратьев: в Тихорецке ведется эвакуация после падения обломков БПЛА
21 сентября 2024, 07:09
Фото: iStock/Rauf Karimov

Фото: iStock/Rauf Karimov

Глава российского региона Вениамин Кондратьев написал в своем Telegram-канале, что В Тихорецком районе проводится временная эвакуация местных жителей после падения обломков беспилотника и начавшегося вследствие этого пожара.
По словам губернатора, в небе над Тихорецким районом было сбито два украинских дрона. Обломки одного из них спровоцировали пожар. Огонь распространился на взрывоопасные предметы, затем началась их детонация, добавил Кондратьев.

Глава региона отметил, что в настоящее время в Тихорецке развернут пункт временного размещения. Он заключил, что ​в результате атаки никто не пострадал.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#дрон
Бойцы ВС РФ отразили девять контратак ВСУ
Военнослужащие группировки войск «Центр» за сутки отразили девять атак ВСУ
21 сентября 2024, 06:23

Фото: iStock/Anna_Anikina

За прошедшие сутки российская армия отразила девять контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александра Савчука.
По его словам, украинская армия потеряла более 490 военнослужащих, один танк, один бронетранспортер М113, шесть автомобилей, по одной гаубице «Гиацинт-Б» и Д-20, две гаубицы Д-30 и одно орудие М119.

Савчук сообщил, в результате агрессивных действий группа заняла более выгодный рубеж и уничтожила формирование из шести бригад ВСУ.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что Воздушно-космические силы (ВКС) России за неделю уничтожили три истребителя ВСУ: один МиГ-29 и два Су-27.

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Полковник заявил об изменении тактики России по освобождению Донбасса
Полковник НМ ДНР Басурин: РФ изменила тактику по освобождению Донбасса
21 сентября 2024, 00:24

Фото: iStock/RamonCast

Россия изменила тактику освобождения Донбасса. Вместо того чтобы напрямую атаковать крупные населенные пункты, российские войска теперь обходят их, как «клещами». Об этом в эфире радио Sputnik заявил полковник народной милиции (НМ) Донецкой народной республики (ДНР) в отставке Эдуард Басурин.
«Тем самым противника вынуждаем покидать те позиции, на которых он находился. Это сейчас очень хорошо было видно по Украинску, который мы освободили», – привел пример полковник.

Он также отметил, что подобная тактика применялась в Горняке и Селидово, где проходят серьезные столкновения.

По словам Басурина, новая стратегия ведения боевых действий призвана снизить потери российских военных и увеличить количество освобожденных населенных пунктов. Такая тактика более эффективна, хотя продвижение идет несколько медленнее. Между тем украинские военные не могут предсказать, где будет проходить основное наступление.

Ранее бывший глава МВД Украины Юрий Луценко рассказал о последствиях перехода Покровска под контроль российской армии.

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#всу
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Недовольные мобилизацией граждане Украины сотнями сжигают машины ВСУ
На Украине с начала года зафиксировали более 260 случаев поджога машин ВСУ
20 сентября 2024, 22:44

Фото: istockphoto/ frodelil

С начала 2024 года на Украине зафиксировали более 260 случаев пожогов машин ВСУ. Об этом 20 сентября сообщила представитель офиса генпрокурора Киева Надежда Максимец.
По данным местных правоохранительных органов, всех участников поджогов автомобилей военных на Украине вычислить не удается.
«169 человек получили обвинение в совершении этого преступления. Органы прокуратуры при избрании мер пресечения применяют наказание в виде содержания под стражей», — сказала Максимец.

Всего из-за поджогов сгорели 300 машин военнослужащих ВСУ в разных частях Украины, говорится в сообщении. По данным офиса прокурора, большинство поджигателей — люди в возрасте от 18 до 35 лет.

Поджоги военных машин на Украине участились после ужесточения всеобщей мобилизации, граждане принимают любые авто с военными номерами за служебный транспорт сотрудников военкоматов.

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#украина
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США задержит новый пакет военной помощи ВСУ
CNN: США отложат отправку новой техники ВСУ из-за дефицита запасов
20 сентября 2024, 21:22

Фото: istockphoto/MikeMareen

США намерены отложить отправку военной техники ВСУ из-за ее дефицита. Об этом сообщил 20 сентября телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме.
«Соединенные штаты объявят об очередном крупном пакете военной помощи Украине на следующей неделе. Но из-за недостатка запасов техники отправка нового вооружения, вероятнее всего, задержится», — сообщает телеканал.

По данным западных СМИ, США планирует передать Киеву ПВО, снаряды и артиллерию. О передаче американского вооружение Украине должны объявить до конца сентября. Точная сумма «крупного пакета» военной помощи Запада не сообщается.

Ранее западные аналитики указывали на проблемы с поставкой вооружения для ВСУ из-за сложностей в производстве. Также отмечалось, что военное производство России значительно опережает поставки НАТО оружия Киеву.

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Энергодар подвергся повторной атаке ВСУ
20 сентября 2024, 19:28

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Энергодар подвергся повторной атаке ВСУ с помощью дронов. Об этом сообщили на ЗАЭС.
Уточняется, что в результате вражеской атаки создана прямая угроза безопасности Запорожской атомной станции. Согласно информации источника, повреждения получил трансформатор на подстанции «Заря».

Данная подстанция участвует в обеспечении питания объектов инфраструктуры ЗАЭС. Иные подробности на данный момент не приводятся.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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На Западе высказались про немецкие танки в Курской области
Журналист Чей Боуз: в Курской области снова горят немецкие танки
20 сентября 2024, 19:25

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Ликвидацию немецкого танка Leopard 2 под Курском прокомментировал журналист из Ирландии Чей Боуз в соцсетях.
«Немецкие танки горят в Курске (Курская область. — Прим. ред.). Снова», — гласит публикация.

Публицист поинтересовался о том, неужели кто-то рассчитывал, что сегодня все будет по-другому. Таким образом он провел параллель с битвой на Курской дуге в годы Великой Отечественной войны.

Украина напала на Курскую область в начале августа. Противник попытался прорвать оборону, но получил жесткий отпор от ВС РФ, пограничников и бойцов Росгвардии. Бои в регионе продолжаются до сих пор.

Ранее сообщалось, что солдаты срочной службы ВС РФ были в окружении ВСУ 39 дней.

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Арестович* спрогнозировал катастрофу для ВСУ через три месяца
Арестович*: украинский фронт рискует обвалиться во многих местах
20 сентября 2024, 19:14

Фото: iStock/Anna_Anikina

Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович* прогнозирует «тяжелейшие последствия» для украинской армии в ближайшие три-четыре месяца. Об этом пишет mk.ru.
По словам советника, ситуация на украинском фронте плачевна. Арестович* назвал тяжелой ситуацию для ВСУ в Курской области, подчеркнув, что там катастрофически не хватает живой силы.

Российские войска смогли «просочиться» в украинскую оборону на многих участках, заключил он.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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*Внесен в список террористов и экстремистов в РФ
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#арестович
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Военэксперт Дандыкин допустил скорую ликвидацию Сырского
20 сентября 2024, 19:02

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что главнокомандующего украинскими войсками Александра Сырского могут уже вскоре ликвидировать при любом российском ударе.
По его мнению, этот сценарий развития событий подтверждает и тот факт, что уже не один украинский генерал погиб в ходе боевых действий.

«Всё может быть. Надо ждать подтверждения о ликвидации от официальных источников. В боевых действиях всё возможно. Всё зависит от того, как сложатся наши дела на Курском и других направлениях. Надеюсь, это время не за горами», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Дандыкин.

При этом он счёл крайне маловероятным новый военный переворот на Украине на данный момент.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявляла, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский хочет дискредитировать СБС и их командующего Вадима Сухаревского.

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#спецоперация
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В Британии призвали ВСУ вывести войска из южной части Донбасса
Меркурис: ВСУ должны срочно выйти с территории южного Донбасса
20 сентября 2024, 18:17

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

ВСУ должны покинуть территорию на юге Донбасса из-за катастрофического положения. Так считает британский эксперт Александр Меркурис.
«Вся ситуация с украинской группировкой войск на юге Донбасса выглядит катастрофической. Повторяю еще раз: я думаю, что украинцы должны понять и признать этот факт и вывести свои войска без промедлений», — заявил Меркурис в своем блоге на YouTube.

Он подчеркнул, что армия России развивает активное наступление западнее освобожденной Красногоровки и быстро продвигается по направлению к Курахово. Меркурис предупредил, что силы ВС РФ очень быстро могут оказаться Кураховского водохранилища.

Ранее глава МВД Украины Юрий Луценко заявил, что утерянные украинскими войсками военные позиции в Красноармейске откроют российской армии дорогу в тыл ВСУ в Запорожье. По его словам, Селидово и Курахово приговорены.

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