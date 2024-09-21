На Кубани после падения обломков БПЛА началась эвакуация поселка

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Глава российского региона Вениамин Кондратьев написал в своем Telegram-канале, что В Тихорецком районе проводится временная эвакуация местных жителей после падения обломков беспилотника и начавшегося вследствие этого пожара.
По словам губернатора, в небе над Тихорецким районом было сбито два украинских дрона. Обломки одного из них спровоцировали пожар. Огонь распространился на взрывоопасные предметы, затем началась их детонация, добавил Кондратьев.
Глава региона отметил, что в настоящее время в Тихорецке развернут пункт временного размещения. Он заключил, что в результате атаки никто не пострадал.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Глава региона отметил, что в настоящее время в Тихорецке развернут пункт временного размещения. Он заключил, что в результате атаки никто не пострадал.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова