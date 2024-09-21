На Кубани после падения обломков БПЛА началась эвакуация поселка

Россия изменила тактику освобождения Донбасса. Вместо того чтобы напрямую атаковать крупные населенные пункты, российские войска теперь обходят их, как «клещами». Об этом в эфире радио Sputnik заявил полковник народной милиции (НМ) Донецкой народной республики (ДНР) в отставке Эдуард Басурин.