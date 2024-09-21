В Краснодарском крае сообщили об атаке беспилотников

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Атака дронов зафиксирована в Тихорецке Краснодарского края. Об этом написал глава Тихорецкого района Анатолий Перепелин в своем Telegram-канале.
Губернатор попросил местных жителей сохранять спокойствие и не выходить на открытую местность. Данные о разрушениях и пострадавших в настоящее время не приводятся.
Иные подробности об атаке вражеских беспилотников не уточняются.
Ранее сообщалось, что в Тихорецком районе проводится временная эвакуация местных жителей после падения обломков беспилотника и начавшегося вследствие этого пожара. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Иные подробности об атаке вражеских беспилотников не уточняются.
Ранее сообщалось, что в Тихорецком районе проводится временная эвакуация местных жителей после падения обломков беспилотника и начавшегося вследствие этого пожара. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова