Глава центра СПИД Покровский назвал испытания ленакавира грандиозным успехом

Фото: istockphoto/dusanpetkovic
Глава Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский назвал «грандиозным успехом» испытания ленакапавира от американской компании американской Gilead Sciences. Об этом он заявил во время беседы с РБК. Основным достижением директор центра СПИД считает отсутствие зараженных после внутримышечного введения инъекции препарата, защищающего от ВИЧ в течение полугода.
По словам Покровского, ключевое отличие нового препарата заключается в том, что его вводят с помощью инъекций, когда другие лекарства выпускали в виде таблеток, которые люди могут забыть принять.
Главным минус ленакапавира Покровский назвал его стоимость — $40 тыс. за годовой курс. По его словам, такая цена просто неприемлема для развивающихся стран.
Читайте также:
Маск: второму человеку успешно вживили в мозг имплант от Neuralink
Мужчине повредили мозг во время операции в Москве
Жители российских регионов заметили северное сияние
«Поэтому в той группе, где принимали таблетки, оказалось несколько зараженных. А вот там, где делали инъекции, из двух тысяч женщин ни одна не заразилась. Вот это я считаю грандиозным успехом», — пояснил глава центра СПИД.
Главным минус ленакапавира Покровский назвал его стоимость — $40 тыс. за годовой курс. По его словам, такая цена просто неприемлема для развивающихся стран.
Читайте также:
Маск: второму человеку успешно вживили в мозг имплант от Neuralink
Мужчине повредили мозг во время операции в Москве
Жители российских регионов заметили северное сияние
Данил Пономарев