Маск: второму человеку успешно вживили в мозг имплант от Neuralink

Православные христиане ежегодно вспоминают пятого августа святых Трофима, Феофила и еще 13 мучеников, которые стали жертвами гонений в III–IV столетиях. В народном календаре это торжество имеет несколько названий: Трофим Бессонник, Калинники-Малинники, Трофимов день и день Святого Трофима Ликийского. О том, какие приметы стоит соблюдать в этот день и чего нужно опасаться расскажет редакция «Радио 1».