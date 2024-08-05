Маск: второму человеку успешно вживили в мозг имплант от Neuralink

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Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что уже второй человек успешно прошел процедуру вживления в мозг импланта от компании Neuralink. Об этом он сообщил во время подкаста на Ютуб у блогера Лекса Фридмана. По его словам, чип «работает очень хорошо».
«Не хочу сглазить, но, похоже, со вторым имплантатом все прошло очень хорошо. Там много сигналов, много электродов. Он работает очень хорошо», — рассказал Маск.Предприниматель добавил, что в мозгу пациента сейчас работает порядка 400 электродов.
Как сообщал ранее Илон Маск, первому в мире человеку вживили мозговой имплант в январе 2024 года. Им оказался 29-летний Ноланд Арбо, тело которого было полностью парализовано из-за травмы спинного мозга после несчастного случая. Пациенту имплантировали устройство в область мозга, которая отвечает за двигательный аппарат, после чего он смог передавать команды в приложение на компьютере при помощи «силы мысли».
Ранее Илон Маск заявил, что США пора отправить астронавтов на Марс и строить там новую цивилизацию. Так он прокомментировал пост НАСА в социальной сети X, посвященный 55-летию посадки на Луну пилотируемого модуля космического корабля «Аполлон-11» с двумя американскими астронавтами. По мнению эксцентричного владельца компаний SpaceX и Tesla, сейчас пришло время идти дальше и покорять новые высоты
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