Глава ЦИК Памфилова: все избирательные участки в РФ открылись в штатном режиме

18 сентября 2026, 10:23

Фото: Istock/Semen Salivanchuk

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова выступила на брифинге в информационном центре ЦИК и рассказала, как в стране началось голосование.





Памфилова заявила, что все избирательные участки в России открылись в штатном режиме. По её словам, сотрудники ЦИК всё время поддерживали связь с коллегами на местах.

«По мере открытия участков, помимо возникновения тех или иных вопросов, слава Богу, ничего экстраординарного не произошло», — подчеркнула Элла Александровна.