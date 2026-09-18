Глава ЦИК Памфилова: все избирательные участки в РФ открылись в штатном режиме
Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова выступила на брифинге в информационном центре ЦИК и рассказала, как в стране началось голосование.
Памфилова заявила, что все избирательные участки в России открылись в штатном режиме. По её словам, сотрудники ЦИК всё время поддерживали связь с коллегами на местах.
«По мере открытия участков, помимо возникновения тех или иных вопросов, слава Богу, ничего экстраординарного не произошло», — подчеркнула Элла Александровна.Она добавила, что всё идёт в штатном режиме. Таким образом, по сведениям ЦИК, голосование стартовало без серьёзных происшествий. Комиссия продолжает следить за ситуацией на участках.