В Подмосковье рассказали, как обеспечивается прозрачность на выборах

18 сентября 2026, 10:09

Секретарь Мособлизбиркома Фурс: 79% участков оснащены металлодетекторами

оригинал Фото: istockphoto/bizoo_n

В первый день голосования в Московской области начали работу 3977 избирательных участков, из которых 3925 — постоянные, а 52 — временные. Об этом на брифинге сообщил секретарь региональной избирательной комиссии Руслан Фурс.





По его словам, общая численность избирателей в регионе составляет более 6,1 миллиона человек, а обеспечивают проведение выборов свыше 36 тысяч членов комиссий. Фурс отметил рост популярности дистанционного электронного голосования (ДЭГ).





«Сейчас получили доступ к бюллетеням ДЭГ в нашем регионе 732 203 избирателя, что составляет почти двенадцать процентов».

«Видеонаблюдение применяется в помещениях всех ста процентов территориальных избирательных комиссий и шестидесяти шести процентов участковых», — заявил он, добавив, что на остальных участках используется видеофиксация.

«Развитие демократических традиций — крайне важная вещь для любого государства. Наша страна прошла через сложную историю, поэтому такие традиции не рождаются и не закрепляются в один год», — резюмировал секретарь облизбиркома.