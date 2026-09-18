В Подмосковье рассказали, как обеспечивается прозрачность на выборах
Секретарь Мособлизбиркома Фурс: 79% участков оснащены металлодетекторами
В первый день голосования в Московской области начали работу 3977 избирательных участков, из которых 3925 — постоянные, а 52 — временные. Об этом на брифинге сообщил секретарь региональной избирательной комиссии Руслан Фурс.
По его словам, общая численность избирателей в регионе составляет более 6,1 миллиона человек, а обеспечивают проведение выборов свыше 36 тысяч членов комиссий. Фурс отметил рост популярности дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
«Сейчас получили доступ к бюллетеням ДЭГ в нашем регионе 732 203 избирателя, что составляет почти двенадцать процентов».Он подчеркнул, что сервис особенно востребован среди инвалидов, военных и командировочных. Голосование на портале vybory.gov.ru будет идти все три дня с 8:00 до 20:00. Отдельно секретарь региональной избирательной комиссии остановился на обеспечении прозрачности.
«Видеонаблюдение применяется в помещениях всех ста процентов территориальных избирательных комиссий и шестидесяти шести процентов участковых», — заявил он, добавив, что на остальных участках используется видеофиксация.Записи хранятся на серверах «Ростелекома» в течение установленного законом срока. Говоря о безопасности, Фурс сообщил, что 79% участков оборудованы рамками металлодетекторов, остальные — ручными детекторами. На случай ЧС подготовлен 2021 резервный пункт голосования, включая 153 мобильных автобуса. На каждом участке есть ответственный за безопасность с «красным конвертом», где указаны телефоны экстренных служб.
Также Фурс рассказал о работе наблюдателей: за три дня на территории области будут работать 22 479 человек. Больше всего — 4052 — от Общественной палаты Московской области. От партий лидируют «Единая Россия» (4600), КПРФ (почти 3000) и ЛДПР (почти 2000). Аккредитовано 565 журналистов из 54 СМИ.
«Развитие демократических традиций — крайне важная вещь для любого государства. Наша страна прошла через сложную историю, поэтому такие традиции не рождаются и не закрепляются в один год», — резюмировал секретарь облизбиркома.