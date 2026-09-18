Футболист Глушаков оценил работу Центра общественного наблюдения в Одинцове

18 сентября 2026, 10:11

оригинал Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Чемпион России по футболу в составе московского «Спартака» в сезоне 2016/2017 Денис Глушаков оценил организацию наблюдения за выборами в Подмосковье. Его слова приводит пресс-служба Мособлизбиркома.





Глушаков посетил Центр общественного наблюдения в Одинцове, в котором будут отслеживать ход избирательного процесса.

«Мне интересно посмотреть, как проходят выборы, посмотреть другую сферу, не спортивную. Интересно посмотреть, как работают люди — это как футбольная команда, всё слаженно. Здесь много камер, всё прозрачно», — заявил он, отметив, что уже отдал свой голос.