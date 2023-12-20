Глава турецкого Центробанка Эркан переехала к родителям из-за цен на жильё

Фото: istockphoto/resulmuslu
Глава турецкого Центрального банка Хафизе Гайе Эркан была вынуждена переехала к родителям.
Причиной стал роста цен на недвижимость в Турции. Об этом она сообщила в интервью газете Hürriyet. По словам Эркан, Стамбул стал для неё слишком дорогим городом.
До своего назначения на пост председателя Центробанка Эркан 20 лет прожила в США. Она зарабатывает в данный момент 161 тысячу турецких лир (500 тысяч рублей) без учета допвыплат.
Чтобы бороться с жилищным кризисом в Турции Эркан предложила увеличить количество единиц соцжилья.
Ранее сообщалось, что с января по май 2023 года граждане России активнее других иностранцев скупали объекты недвижимости в Турции. За этот период россияне купили 5 723 единицы жилплощади.
Читайте также:
Стало известно о секретной встрече лидеров ХАМАС в Турции
Турция завершила переговоры, касающиеся покупки американских истребителей
Маркетолог Душинова: Турция будет стараться сохранить формат «всё включено»
«Как Стамбул может быть дороже Манхэттена?» — спрашивает Эркан.
Чтобы бороться с жилищным кризисом в Турции Эркан предложила увеличить количество единиц соцжилья.
Ранее сообщалось, что с января по май 2023 года граждане России активнее других иностранцев скупали объекты недвижимости в Турции. За этот период россияне купили 5 723 единицы жилплощади.
Читайте также:
Стало известно о секретной встрече лидеров ХАМАС в Турции
Турция завершила переговоры, касающиеся покупки американских истребителей
Маркетолог Душинова: Турция будет стараться сохранить формат «всё включено»
Мария Фирсова