Стало известно о секретной встрече лидеров ХАМАС в Турции

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В Турции прошла секретная встреча лидеров радикального палестинского движения ХАМАС, в ходе которой обсуждался вопрос продолжения войны с Израилем. Об этом информирует израильский телеканал Kan, ссылаясь на источники. Отмечается, что арабские СМИ ничего подобного не публиковали.
В ходе встречи обсудили возможное продолжение войны с Израилем — как в секторе Газа, так и с территории Ливана. Также обсуждался обмен пленными и заключенными.
Мероприятие возглавили заместитель руководителя политбюро ХАМАС Салех аль-Арури и экс-глава движения Халед Машаль. Турция была выбрана по соображениям безопасности, так как израильская разведка не сможет им помешать.
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Алина Юрчак