Турция завершила переговоры, касающиеся покупки американских истребителей

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Турция завершила переговоры с американской стороной о покупке истребителей F-16 Block 70.
Об этом рассказал министр нацобороны Турции Яшар Гюлер. По данным агентства CNN Turk, ожидается положительное решение по итогам диалога двух стран.
Анкара рассчитывает не только купить у США 40 истребителей, но и с помощью западного партнера модернизировать самолеты, которые уже есть. После переговоров Гюлер выразил надежду, что процесс стартует как можно скорее.
Министр заявил, что в контексте закупок важно, чтобы «союзники не вводили друг против друга ограничительные меры». Гюлер надеется, что США оценят глобальную и региональную роль Турции и её влияние.
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Анкара рассчитывает не только купить у США 40 истребителей, но и с помощью западного партнера модернизировать самолеты, которые уже есть. После переговоров Гюлер выразил надежду, что процесс стартует как можно скорее.
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Мария Фирсова