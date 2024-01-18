Глава управления программ содействия ФСБ генерал Дворников подал в отставку

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Глава Управления программ содействия ФСБ Василий Дворников подал в отставку и ушел на пенсию. Об этом передает РБК со ссылкой на собственные источники, близкие к ФСБ.
Согласно сообщению, Дворников, подав в отставку, отправился на заслуженную пенсию. Его место временно будет занимать первый заместитель.
Управление программ содействия ФСБ отвечает за взаимодействие со СМИ, в его состав входит Центр общественных связей ФСБ. Сотрудники управления освещают деятельность службы.
Василий Дворников занимал должность главы управления более 20 лет - с 2002 года. Тогда он сменил генерал-лейтенанта Александра Здановича. До этого генерал был первым заместителем начальника управления ФСБ.
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Управление программ содействия ФСБ отвечает за взаимодействие со СМИ, в его состав входит Центр общественных связей ФСБ. Сотрудники управления освещают деятельность службы.
Василий Дворников занимал должность главы управления более 20 лет - с 2002 года. Тогда он сменил генерал-лейтенанта Александра Здановича. До этого генерал был первым заместителем начальника управления ФСБ.
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Элина Позднякова