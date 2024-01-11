Новым главой МИД Франции стал супруг премьер-министра Атталя

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов вместе с жителями второй раз подряд проверил объекты теплоснабжения. На этот раз встреча прошла в котельной ОАО «ПТЭК», которая подаёт тепло в микрорайон Центральный и большую часть Шепчинок.