Новым главой МИД Франции стал супруг премьер-министра Атталя

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Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил новым главой МИД Стефана Сежурне. О таком назначении сообщил глава администрации президента Франции Алекси Колер, оглашая новый состав французского правительства.
Согласно сообщению, Сежурне сменит Катрин Колонна. Она возглавляла МИД Франции с мая 2022 года.
В сентябре 2022 года новый глава МИД Фанции был генеральным секретарем президентской партии «Ренессанс», он также представляет ее в Европарламенте с 2019 года. Еще с 2014 года он играл роль советника Макрона, который тогда был министром экономики страны.
Примечательно, что Сежурне не скрывает свою нетрадиционную ориентацию. Он является супругом нынешнего французского премьер-министра Габриэля Атталя.
Ранее сообщалось, что Атталь был назначен на должность премьер-министра Франции. Он занял этот пост пост после отставки своей предшественницы Элизабет Борн. Далее он должен был предложить президенту Эммануэлю Макрону формирование нового кабинета министра.
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В сентябре 2022 года новый глава МИД Фанции был генеральным секретарем президентской партии «Ренессанс», он также представляет ее в Европарламенте с 2019 года. Еще с 2014 года он играл роль советника Макрона, который тогда был министром экономики страны.
Ранее сообщалось, что Атталь был назначен на должность премьер-министра Франции. Он занял этот пост пост после отставки своей предшественницы Элизабет Борн. Далее он должен был предложить президенту Эммануэлю Макрону формирование нового кабинета министра.
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Элина Позднякова