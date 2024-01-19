Глава узбекского землячества Баратов не считает себя виновным в возбуждении вражды

30% россиян считают, что тело Владимира Ленина необходимо перезахоронить на кладбище и сделать это нужно как можно скорее, при этом 27% россиян также поддерживают захоронение, однако считают, что это нужно сделать позже, когда уйдет поколение, которому Ленин еще дорог. Такие данные следуют из опроса ВЦИОМ.