Глава узбекского землячества Баратов не считает себя виновным в возбуждении вражды

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«В ходе допроса Баратов вину не признал. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, в том числе лингвистическая и компьютерно-техническая», - говорится в сообщении ведомства.
При этом уточняется, что оперативники продолжают искать лиц, которые могут быть причастны к совершению данного преступления.
Напомним, в социальных сетях Баратов опубликовал пост, в котором называет участников спецоперации «петухами» и утверждает, что его задевает термин «русский». После чего военные корреспонденты РФ обратились к председателю СК РФ с просьбой отреагировать на данные оскорбительные заявления. Сам Баратов пытался выкрутиться, заявляя, что его страницу взломали.
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