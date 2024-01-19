Главу узбекского землячества Баратова могут арестовать за возбуждение ненависти

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«В суд поступило ходатайство следствия об аресте Баратова, оно будет рассмотрено сегодня», - говорится в сообщении.
Накануне председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после оскорбительного поста Баратова в адрес участников специальной операции.
Согласно информации ведомства, в социальных сетях Баратов опубликовал пост, в котором называет участников спецоперации «петухами» и утверждает, что его задевает термин «русский». После чего военные корреспонденты РФ обратились к председателю СК РФ с просьбой отреагировать на данные оскорбительные заявления.
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