Против лидера узбекской диаспоры возбудили дело за оскорбление участников СВО

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В Москве в отношении Усмана Баратова возбуждено уголовное дело из-за оскорбления участников специальной военной операции. Об этом сообщила «Ленте.ру» официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.
По информации следствия, в декабре 2023 года Баратов опубликовал соцсети картинку, которая унижает достоинство российских военнослужащих. Спустя время он удалил фото, но мимо такого поступка не прошли мимо российские военкоры, обратившиеся в СК. Баратов подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
Отмечается, что Усман Баратов является лидером межрегионального узбекского землячества «Ватандош».
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Алина Юрчак