Глава Верховного суда РФ указала на преимущества совместной работы судей СНГ

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Расширенные полномочия Совета председателей верховных судов стран СНГ и его прикладная направленность поспособствуют совершенствованию национальных судебных систем, выработке согласованных подходов в решении вопросов гармонизации законодательства и судебной практике по его применению. Об этом агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) сообщает ссылаясь на заявление главы Верховного суда России Ирины Подносовой.
Она выразила убеждение в том, что именно Совет председателей верховных судов является действенным механизмом, который своей работой приведёт к повышению качества правосудия в странах СНГ. Также он поспособствует расширению механизмов оказания взаимной правовой помощи между судебными органами.
Также Подносова подчеркнула важность совместного совершенствования практики применения судами положений о международной правовой помощи по разным категориям дел, включая те, что рассматриваются в рамках исполнения судебных поручений, признания и приведения в исполнения иностранных судебных и арбитражных решений.
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Анастасия Чинкова