В Башкирии суд назначил штраф мужчине из-за переписок его супруги с любовниками

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В Башкирии суд приговорил местного жителя Айдара к судебному штрафу из-за переписок его жены Светланы с любовниками, сообщил Телеграм-канал Baza.
В 2023 году мужчина забрал из ремонта телефон жены и во время проверки функционирования гаджета, он обнаружил переписки Светланы с любовниками — в них она говорила о сексе с ними. Айдар узнал, что супруга изменяет ему уже десять лет и со злости прислал снимки экрана её чатов всем близким, чтобы показать им истинное обличье Светланы.
В результате инцидента супруги развелись. Через время Светлана подала на бывшего мужа заявление о нарушении неприкосновенности частной жизни — из-за этого в отношении Айдара возбудили уголовное дело.
На суде Светлана попросила посадить бывшего супруга на два года, но вместо реального лишения свободы мужчине назначили штраф в размере 25 тысяч рублей.
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«Мне тогда не хватало секса. А сейчас всё есть и в меру», — говорилось в одном из сообщений женщины.
В результате инцидента супруги развелись. Через время Светлана подала на бывшего мужа заявление о нарушении неприкосновенности частной жизни — из-за этого в отношении Айдара возбудили уголовное дело.
На суде Светлана попросила посадить бывшего супруга на два года, но вместо реального лишения свободы мужчине назначили штраф в размере 25 тысяч рублей.
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Ольга Енгалычева