Ростовский суд дал 11 лет колонии мужчине, пытавшемуся сжечь свою мать-инвалида

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Суд вынес приговор 31-летнему жителю Новочеркасска, назначив ему 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима за попытку убийства своей 54-летней матери, которая является инвалидом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.
В ходе судебного разбирательства было установлено, что в день происшествия мужчина находился в квартире на улице Клещева вместе с матерью, которая из-за болезни ограничена в передвижении. В результате конфликта он облил мебель легковоспламеняющейся жидкостью, поджег ее и покинул квартиру, заперев входную дверь на ключ.
Соседи, заметившие пожар, оперативно отреагировали и помогли женщине выбраться из горящей квартиры, тем самым спасая ее жизнь.
Ранее стало известно, что в Барнауле произошел крупный пожар на складе площадью около 1000 квадратных метров, где хранились строительные материалы и легковоспламеняющиеся жидкости. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Соседи, заметившие пожар, оперативно отреагировали и помогли женщине выбраться из горящей квартиры, тем самым спасая ее жизнь.
Ранее стало известно, что в Барнауле произошел крупный пожар на складе площадью около 1000 квадратных метров, где хранились строительные материалы и легковоспламеняющиеся жидкости. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова