Суд вынес приговор участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы

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На Ставрополье суд приговорил семерых участников беспорядков в аэропорту города Махачкалы к срокам от 8 до 9 лет колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По данным следствия, фигуранты дела Жанмирза Алиев, Али Амирханов, Алимурат Бабатов, Запир Батырбеков, Рамазан Карнаев, Исмаил Салмаханов, Махач Тучуев не стали выполнять требования силовиков. Один из подсудимых напал на представителя власти.
Материальный ущерб от дебоша составил более 24 млн рублей, пострадали 30 полицейских, 23 из них получили травмы разной степени тяжести, уточнили в прокуратуре.
Беспорядки в Дагестане начались в конце октября 2023 года на почве национальной и религиозной ненависти к гражданам Израиля. Дебош в аэропорту Уйташ устроили из-за прибытия самолёта из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни участников ворвались в здание аэропорта и выбежали на лётное поле.
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Материальный ущерб от дебоша составил более 24 млн рублей, пострадали 30 полицейских, 23 из них получили травмы разной степени тяжести, уточнили в прокуратуре.
Беспорядки в Дагестане начались в конце октября 2023 года на почве национальной и религиозной ненависти к гражданам Израиля. Дебош в аэропорту Уйташ устроили из-за прибытия самолёта из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни участников ворвались в здание аэропорта и выбежали на лётное поле.
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Анастасия Ларина