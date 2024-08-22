Глава Власихи Потапчук рассказал губернатору о благоустройстве знаковых объектов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
С 2018 года во Власихе благоустроили несколько знаковых для жителей объектов. Это площадь у Дворца культуры, Цветной бульвар, пешеходная зона Верхнего озера, сквер и мемориальный комплекс Маршалу Жукову, Соборная площадь.
Об этом глава этого закрытого административно-территориального образования Герман Потапчук доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
Помимо этого, по его словам, проведена большая работа по озеленению. Сделано цветочное оформление 12 общественных пространств, высажено 28 тыс. растений. Сейчас ведется благоустройство территории у Контрольно-пропускного пункта №2.
Кроме того, на набережной установят стилизованную мельницу, обустроят лодочную станцию и проведут масштабное озеленение. Как и КПП №2, этот объект стал победителем Всероссийского онлайн-голосования по выбору территории для благоустройства.
Герман Потапчук также сообщил губернатору, что найден инвестор, который будет строить новую воскресную школу при храме Великомученицы Варвары и Преподобного Илии Муромца в память о погибшем в зоне СВО протоиерее Михаиле Васильеве. Она будет располагаться рядом с Соборной площадью.
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Помимо этого, по его словам, проведена большая работа по озеленению. Сделано цветочное оформление 12 общественных пространств, высажено 28 тыс. растений. Сейчас ведется благоустройство территории у Контрольно-пропускного пункта №2.
«Необходимо всё сделать красиво, это очень важно. В любом военном городке должен быть современный КПП. Каждый день через него ходят люди, регулярно приезжают гости. Поэтому нужно проводить такие чувствительные и важные изменения. Мы и дальше будем вести такую работу», – пообещал Воробьёв.По словам Потапчука, это будет хорошим подарком жителям Власихи ко Дню Ракетных войск стратегического назначения
«17 декабря РВСН исполнится 65 лет. К этой дате мы установим въездную стелу, заменим ворота, обновим освещение и уложим новый асфальт. К работам уже приступили», – сказал глава Власихи.В следующем году запланировано благоустройству набережной у Среднего озера. Она считается жемчужиной Власихи. Там создадут единую прогулочную зону, модернизируют спортивный кластер, расширят и обновят детскую игровую территорию, оборудуют места для крещенских купаний, сделают площадки с фотозонами и лестничные спуски с пандусами, разместят качели, оформят береговые склоны со стороны мемориального комплекса Маршалу Жукову в виде амфитеатра.
Кроме того, на набережной установят стилизованную мельницу, обустроят лодочную станцию и проведут масштабное озеленение. Как и КПП №2, этот объект стал победителем Всероссийского онлайн-голосования по выбору территории для благоустройства.
«Очень важно ещё формировать культуру отдыха, чтобы те «прелести», которые мы с вами собственноручно вытаскивали со дна озера, начиная покрышками и заканчивая мопедами и автомобилями, больше там не появлялись. Надеюсь, что культура времяпрепровождения в этом прекрасном, живописном месте будет меняться», – отметил Воробьёв.Потапчук также рассказал, что по программе «Недвижимость за 1 рубль» во Власихе подобрали несколько объектов, которые будут переданы предпринимателям. Так, под реализацию социального проекта в одном из них после ремонта разместится «Академия спорта и творчества «Красная звезда». Там будут работать студии хореографии и вокала, хип-хопа и брейк-данса, ударных инструментов и гитары, фитнеса и джампинга, раннего развития и актёрского мастерства, секции акробатики и тхэквондо, а также кафе, где можно будет смотреть спортивные трансляции.
Герман Потапчук также сообщил губернатору, что найден инвестор, который будет строить новую воскресную школу при храме Великомученицы Варвары и Преподобного Илии Муромца в память о погибшем в зоне СВО протоиерее Михаиле Васильеве. Она будет располагаться рядом с Соборной площадью.
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Лора Луганская