Во Власихе модернизируют теплосети и наладят качественное водоснабжение

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В этом году во Власихе модернизируют три участка теплосетей.
Об этом глава этого закрытого административно-территориального образования Герман Потапчук сообщил губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
Во время обсуждения развития ЗАТО большое внимание уделили реализации проектов, которые ждут все 28 тыс. жителей Власихи. Это касается и модернизации теплоснабжения. Подготовка жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону – одно из важнейших направлений работы.
Во Власихе до наступления холодов отремонтируют участки теплосетей в микрорайоне Школьный, а также от котельных №1 и №3. Ранее заменили основной и резервный котлы в котельной №3, которая обеспечивает теплом 80% жителей ЗАТО. В следующем году реконструируют три и построят один центральный тепловой пункт.
«С 2021 года мы ввели в эксплуатацию 19 станций водоподготовки, обновили пять водозаборных узлов, оснастили их источниками бесперебойного питания. В этом году приступили к замене магистральных труб холодного водоснабжения − заменили 750-метровый участок. А всего будет заменено 21 км труб», − рассказал глава.
Он добавил, что в период с 2024 по 2028 годы в городе необходимо заменить все магистральные и разводящие трубопроводы холодного водоснабжения.
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Во время обсуждения развития ЗАТО большое внимание уделили реализации проектов, которые ждут все 28 тыс. жителей Власихи. Это касается и модернизации теплоснабжения. Подготовка жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону – одно из важнейших направлений работы.
Во Власихе до наступления холодов отремонтируют участки теплосетей в микрорайоне Школьный, а также от котельных №1 и №3. Ранее заменили основной и резервный котлы в котельной №3, которая обеспечивает теплом 80% жителей ЗАТО. В следующем году реконструируют три и построят один центральный тепловой пункт.
«Мы уже переложили порядка 813 метров труб горячего водоснабжения и теплоснабжения, в том числе те, которые шли поверху. У города будет совершенно другой облик. Нам предстоит большая работа до 2028 года», − отметил Потапчук.По его словам, вторая по значимости задача − качественное водоснабжение.
«С 2021 года мы ввели в эксплуатацию 19 станций водоподготовки, обновили пять водозаборных узлов, оснастили их источниками бесперебойного питания. В этом году приступили к замене магистральных труб холодного водоснабжения − заменили 750-метровый участок. А всего будет заменено 21 км труб», − рассказал глава.
Он добавил, что в период с 2024 по 2028 годы в городе необходимо заменить все магистральные и разводящие трубопроводы холодного водоснабжения.
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Лора Луганская