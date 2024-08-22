В 2024-2025 годах во Власихе проведут капремонт 46 домов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Во Власихе реализуется большая программа по капремонту многоквартирных домов.
В этом году там обновят 38 МКД, сообщил глава этого закрытого административно-территориального образования Герман Потапчук во время встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.
Помимо внешнего вида домов, в порядок приводят внутренние коммуникации, меняют лифты старше 25 лет, внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование, системы водоснабжения и водоотведения, ремонтируют подвалы и подъезды. В 2024-2025 годах будет капитально отремонтировано 46 домов. Всего во Власихе – 78 МКД.
Читайте также:
Во Власихе модернизируют теплосети и наладят качественное водоснабжение
Во Власихе за неделю собрали тонну гуманитарной помощи для Курской области
Гумпомощь для курян собирают в 85 волонтёрских пунктах Подмосковья
Помимо внешнего вида домов, в порядок приводят внутренние коммуникации, меняют лифты старше 25 лет, внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование, системы водоснабжения и водоотведения, ремонтируют подвалы и подъезды. В 2024-2025 годах будет капитально отремонтировано 46 домов. Всего во Власихе – 78 МКД.
«Половина домов города уже обновлена. А один из них, дом №13 на ул. Маршала Жукова, который два года находился в аварийном состоянии, был признан лучшей практикой Фонда капитального ремонта», – сказа глава.
«Мы с вами многократно общались с жителями. Темы, которые их беспокоят, хорошо известны – это благоустройство, капремонт, спорт, автобусное сообщение. Надо достойно отвечать на все сегодняшние вызовы», – отметил губернатор.На встрече большое внимание было уделено проектам, которые ждут все 28 тысяч жителей Власихи. Это касается модернизации теплоснабжения, капремонта МКД и соцобъектов, благоустройства общественных пространств.
Читайте также:
Во Власихе модернизируют теплосети и наладят качественное водоснабжение
Во Власихе за неделю собрали тонну гуманитарной помощи для Курской области
Гумпомощь для курян собирают в 85 волонтёрских пунктах Подмосковья
Лора Луганская