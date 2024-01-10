Глава Воскресенска Малкин встретился с жителями микрорайона Лопатинский

Фото: Светлана Плотникова
Жители микрорайона Лопатинский г.о. Воскресенск рассказали главе о ситуации с отоплением. Об этом сообщил корреспондент.
Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин совместно со своим заместителем по вопросам ЖКХ Александром Черняевым обсудил с жителями микрорайона Лопатинский вопросы, связанные с отоплением.
По итогам встречи, было выяснено, что в дом №32 по улице Центральной отопление поступает в полном объёме. В квартирах тепло, термометр показывает +22 градуса. Также здесь был завершён капитальный ремонт дома, в ходе которого были выполнены такие работы, как ремонт кровли, утепление фасада, замена системы внутреннего газопровода, вынос газопровода из подъездов, установка датчиков загазованности с клапанами.
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«Сложность с отоплением и горячим водоснабжением связана с серьёзным износом сетей. Мы создали дополнительные бригады, чтобы оперативно устранять какие-либо аварии. Домов, где полностью отсутствует отопление, у нас нет», – отметил замглавы по вопросам ЖКХ Александр Черняев.
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Мира Полтева