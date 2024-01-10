Свыше трёх тысяч обогревателей жителям Климовска передали волонтеры Подмосковья

Фото: Галина Добрынина
Волонтёры со всего Подмосковья раздали в Климовске более трёх тысяч обогревателей оставшимся без тепла жителям. Об этом сообщил корреспондент.
За 4 дня жителям, которые пострадали от аварии котельной в Климовске, волонтеры раздали 3290 обогревателей, 1125 пледов, 4000 одеял и 85 продуктовых наборов.
В общей сложности в эти дни работали порядка 250 волонтеров со всей Московской области.
Стоит отметить, что на данный момент тепло подведено к 146 домам из 176. Семь домов из ранее запущенных пришлось отключить от отопления из-за утечек из системы отопления. В общей сложности осталось подвести тепло еще к 37 домам.
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В общей сложности в эти дни работали порядка 250 волонтеров со всей Московской области.
«Они развозят необходимые вещи всем нуждающимся. Опрашивают, кому нужна помощь и помогают решить бытовые вопросы. Недавно волонтёры по заявке приехали на улицу Дмитрия Холодова к Светлане Красавиной. Её многие знают в Климовске — учитель начальных классов отработала более 50 лет в школе №5. Оказалось, что о женщине уже позаботились бывшие ученики и привезли ей обогреватель. Поэтому от второго она отказалась», — поделилась председатель Комитета по делам молодёжи администрации городского округа Подольск Ольга Соколова.
Стоит отметить, что на данный момент тепло подведено к 146 домам из 176. Семь домов из ранее запущенных пришлось отключить от отопления из-за утечек из системы отопления. В общей сложности осталось подвести тепло еще к 37 домам.
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Мира Полтева