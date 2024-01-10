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Свыше трёх тысяч обогревателей жителям Климовска передали волонтеры Подмосковья

10 января 2024, 12:36
Фото: Галина Добрынина

Фото: Галина Добрынина

Волонтёры со всего Подмосковья раздали в Климовске более трёх тысяч обогревателей оставшимся без тепла жителям. Об этом сообщил корреспондент.
За 4 дня жителям, которые пострадали от аварии котельной в Климовске, волонтеры раздали 3290 обогревателей, 1125 пледов, 4000 одеял и 85 продуктовых наборов.

В общей сложности в эти дни работали порядка 250 волонтеров со всей Московской области.


«Они развозят необходимые вещи всем нуждающимся. Опрашивают, кому нужна помощь и помогают решить бытовые вопросы. Недавно волонтёры по заявке приехали на улицу Дмитрия Холодова к Светлане Красавиной. Её многие знают в Климовске — учитель начальных классов отработала более 50 лет в школе №5. Оказалось, что о женщине уже позаботились бывшие ученики и привезли ей обогреватель. Поэтому от второго она отказалась», — поделилась председатель Комитета по делам молодёжи администрации городского округа Подольск Ольга Соколова.

Стоит отметить, что на данный момент тепло подведено к 146 домам из 176. Семь домов из ранее запущенных пришлось отключить от отопления из-за утечек из системы отопления. В общей сложности осталось подвести тепло еще к 37 домам.

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#подмосковье
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Депутат Лантратова: Надо расширить группу претендентов на статус «Ветеран труда»
10 января 2024, 13:45

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Депутат Госдумы Яна Лантратова выступила за распространение звания «Ветеран труда» на всех лиц, имеющих значительный стаж трудовой деятельности в определённых профессиях.
Она напомнила, что сейчас люди, имеющие это звание, имеют ряд льгот за добросовестный многолетний труд.

«Необходимо внести изменения в федеральный закон «О ветеранах» в части порядка присвоения звания «Ветеран труда», в соответствии с которым ветеранами труда будут также являться лица, имеющие трудовой (страховой) стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин в социально значимых профессиях, перечень которых будет установлен правительством РФ», — приводит RT текст обращения депутата на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

До этого депутаты Госдумы предложили передать счетчики воды на баланс водоканалов по примеру счетчиков электроэнергии.

«Если закон будет принят, то сам процесс проверки исправности счетчиков будет существенно упрощен и россиянам не придется самим заботиться об этом», — приводят argumenti.ru текст пояснительной записки соответствующего законопроекта парламентариев.

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#закон
#депутаты
#ветеран
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Экс-глава МВД Польши Каминьский, задержанный накануне, объявил голодовку
10 января 2024, 13:25

Фото: iStock/AndreyPopov

Экс-министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский, задержанный во вторник в президентском дворце в Варшаве, объявил голодовку. Об этом сообщает Polstat News.
Отмечается, что свой арест Каминьский расценивает как «акт политической мести» за борьбу с коррупцией. Примечательно, что в поддержку арестованных бывшего-главы МВД и его заместителя в Варшаве прошла демонстрация.

Напомним, в Польше полиция задержала экс-главу МВД Мариуша Каминьского и его заместителя Мацея Вонсика во время церемонии назначения советников главы государства Анджея Дуды, проходившей в президентском дворце. Каминьского и Вонсика признали виновными в превышении полномочий. Речь идёт о событиях, произошедших в 2007 году.

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#сценарий
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Открылся прием заявок на участие в VII Большом детском фестивале
10 января 2024, 13:25

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

VII Большой детский фестиваль начал прием заявок. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Принять участие в конкурсной программе могут профессиональные государственные или независимые театры, кино и анимационные студии.

«Фестиваль проводится с 2018 года. Организаторами выступают Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова и Московский Губернский театр. Художественный руководитель — народный артист России Сергей Безруков. Ежегодно БДФ собирает в своей программе все лучшее, что создается для детей и подростков в сфере искусства и литературы. VII Большой детский фестиваль пройдет с сентября по ноябрь 2024 года», - отметили в министерстве.

Также заявку подать могут театральные постановки, кино и анимационные фильмы с возрастным ограничением от 3 до 16 лет, премьеры которых прошли в 2022 или 2023 годах.

Принять участие в заявочной кампании можно ​до 29 февраля 2024 года.

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Падения цен на яйца в России не будет
Росптицесоюз: куриные яйца в России не подешевеют
10 января 2024, 13:21

Фото: iStock/Chalabala

Цены на куриные яйца в России снижаться не будут. Такое заявление сделала генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева, ее слова передает «Парламентская газета».
«Яйцо дешевле не станет. Что же касается импортных поставок, то они при заявленных объемах никакой роли в ценообразовании не сыграют», — заявила Бобылева.

По ее словам, зарубежные поставки куриных яиц не окажут положительное влияние на снижение стоимости продукта. Бобылева считает, что снизить цену на яйца можно только с помощью ограничения торговой наценки на социально значимые товары.

При этом она отметила, что 110-125 рублей за десяток яиц является нормальной ценой, отметив, что закупочная стоимость яиц в Турции и Азербайджане сейчас примерно такая же, как и у российских производителей.

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Крещения Господня 2024: как подготовиться к купанию в проруби и правильно окунаться
Крещение 2024: какого числа, когда купаются в проруби, суть праздника
10 января 2024, 13:10

Фото: iStock/blinow61

Крещение является одним из главных православных праздников. Торжество отмечают 19 января, однако подготовка к нему начинается 18 числа, тогда же приходит время крещенского купания. В ледяные проруби окунаются не только верующие, но и те, кто является любителем закаливания и хочет испытать силу духа. В чем суть этого обряда, как подготовиться к купанию и сделать его безопасным, читайте в материале «Радио 1».

Крещение: что означает праздник


Крещение Господне установлен в честь евангельской истории о крещении Иисуса Христа в реке Иордан. Поэтому в канун праздника во всех православных храмах проходит обряд водосвятия. Прорубь, в которую принято погружаться, символизирует реку, в которую вошел Иисус. Участники купания трижды погружаются в воду с головой и крестятся со словами «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!».

Погружение осуществляется в нательных и длинных рубахах, так как купальные костюмы считаются чрезмерно откровенные для проведения церковного обряда.


Купание в проруби на Крещение: польза или вред


Систематическое окунание в холодную воду помогает улучшить кровообращение, однако это следует делать только здоровым людям. Резкая смена температуры увеличивает нагрузку на сердце, повышает давление, учащает пульс, поэтому перед погружением следует проконсультироваться с врачом.

Врач Чернышова объяснила, почему в проруби нельзя купаться нетрезвым
Врач Чернышова объяснила, почему в проруби нельзя купаться нетрезвым

Дополнительный риск создаст разовое окунание в прорубь без соответствующей подготовки. Категорически запрещено купание в холодной воде людям с хроническими заболеваниями сердца, страдающим циститом, нефритом, нестабильным давлением.

Как подготовиться к купанию в проруби


Начать подготовку к погружению в прорубь с ледяной водой следует за несколько месяцев. Специалисты советуют употреблять в пищу овощи и фрукты, которые имеют красный и оранжевый цвета. Такие продукты способствуют выработке гемоглобина, который улучшает кровообращение.

Также следует начать закаливание, постепенно понижая температуру воды. Помочь организму адаптироваться к низкой температуре поможет контрастный душ.

Перед самим погружением в холодную воду необходимо сделать несколько разогревающих упражнений: 10-15 приседаний и отжиманий. В первый раз окунаться лучше по шею, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга.

Погружаться в воду в первый раз надо на задержке дыхания. Чтобы не допустить переохлаждения организма специалисты рекомендуют купаться в проруби не больше одной минуты.

После выхода из воды нужно хорошо растереть тело. Начать следует с головы и плеч. Затем растирается поясница, икры и ступни.

Купание на Крещение: температура воды


Закаленные люди могут окунаться в прорубь при любой температуре, однако новичкам не следует погружаться при морозе больше 10 градусов, так как более низкие температуры создают зону риска для неподготовленного организма.
Крещенские купания: как выбрать прорубь

Окунаться в воду можно только в специально оборудованных прорубях. Возле таких водоемов часто дежурят врачи скорой помощи и спасатели. Об освященных прорубях можно узнать в храме перед Крещением или на сайте местной администрации. В одиночестве погружаться в купель нельзя. Категорически нельзя резко прыгать в воду и нырять, так как возможно подводное течение.

Окунание в прорубь: что можно и нельзя делать


Во время погружения в прорубь на Крещение важно помнить, что это часть важного религиозного праздника и к нему нужно относится с уважением. Нельзя сквернословить, шуметь, смеяться или кричать. Выбирать одежду, которая будет надета после купания, следует удобную, свободную. На ней не должно быть мелких пуговиц, множество застежек и т.д.

Врач Акулкина рассказал, как правильно выходить из проруби
Врач Акулкина рассказал, как правильно выходить из проруби

После окунания в прорубь можно выпить горячий чай. Употреблять алкогольные напитки до или после процедуры погружения категорически запрещено.

Крещение 2024: где искупаться в Московской области


Для купаний на Крещение организовываются купели практически во всех округах. Места оснащают безопасными спусками к воде, обогреваемыми раздевалками и туалетами. Везде дежурят врачи, спасатели и полиция.

Ознакомиться с купелями Московской области можно на сайте Епархиальной комиссии по паломнической деятельности.

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#праздник
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#православие
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Птицей года в России стал чиж
Союз охраны птиц России назвал чижа птицей 2024 года
10 января 2024, 12:54

Фото: пресс-служба Минэкологии МО / Анна Евсеева

Чижа выбрали птицей наступившего года, об этом сообщили в Союзе охраны птиц России, передаёт пресс-служба Минэкологии Московской области.
«Численность чижей в последнее время снижается, поэтому птица нуждается в охране и заботе», — отмечается в сообщении.
В связи с изменением климата чижи всё чаще не улетают зимовать на юг, поэтому в Подмосковье их можно встретить и зимой. Чижи обитают не только в лесах, но и в зелёных городских зонах. Птиц нельзя беспокоить и важно сохранять их кормовую базу: березу и ольху. Семена именно этих деревьев являются их основной пищей.

Летом чижей заметить трудно, но весной и осенью — в период гнездования и когда на крыло поднимается собирается молодняк — чижей можно увидеть почти всюду.

Сейчас в России насчитывается около 4 с половиной миллионов чижей, при этом предсказать, сколько особей зафиксируют орнитологи в наступающем году практически невозможно: в регионах заметили, что в разные годы чижей или очень много, или нет ни одного.

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#подмосковье
#птица
#семена
#природа
#экология
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Умер бывший вице-губернатор Петербурга Олег Виролайнен
10 января 2024, 12:47

Фото: istockphoto/SergeyPankratov

В Санкт-Петербурге ушёл из жизни Олег Виролайнен, несколько лет проработавший в городской администрации. В 2003-2006 годах он занимал пост вице-губернатора Северной столицы.
После этого он возглавлял в течение трёх лет комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Петербурга, напоминает «Фонтанка.ру». Олег Виролайнен — крупный предприниматель и миллиардер. Он родился в 1948 году в Ямало-Ненецком национальном округе. В активы его семьи входили компании «СБС-СЕРВИС», «Навигатор-СБС», а также яхт-клуб «Восточный».

Прощание с политиком, хозяйственником и бизнесменом Олегом Виролайненом состоится в пятницу, 12 января, в 9:30 в часовне прихода храма святителя Алексия митрополита Московского на территории Госпиталя для ветеранов войн.

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Воробьёв рассказал, как сейчас работает котельная в Климовске
10 января 2024, 12:35

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Второй котёл котельной подольского микрорайона Климовск пока не запускают на полную мощность. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Что касается котельной: чтобы избежать риска срыва работы второго котла, пока не запускаем его на полную мощность. Подключим на одном из котлов дымосос. Это позволит прибавить мощность на 20%. При нынешних температурах это даст устойчивое теплоснабжение», – написал глава региона в своём телеграм-канале.

В ночь на 4 января из-за аварии в котельной в Климовске более 170 домов остались без отопления. Это произошло на фоне аномальных морозов в Московском регионе. Чтобы восстановить отопление, на месте работают более 200 бригад. По словам Воробьёва, в Климовске к этой минуте тепло подвели к 146 домам из 176.

Котельная принадлежала Климовскому специализированному патронному заводу. Президент Владимир Путин принял решение о возвращении в казну государства имущества этого предприятия.

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#подмосковье
#московская область
#отопление
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#климовск
#подольск
#губернатор
#андрей воробьёв
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Суд приостановил работу клуба «Мутабор» на 90 суток после «голой вечеринки»
10 января 2024, 12:32

Фото: iStock/Zolnierek

Лефортовский суд Москвы приостановил работу клуба «Мутабор» на 90 суток после «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом этом сообщает РЕН ТВ.
Согласно сообщению, деятельность клуба суд приостановил за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Оказалось, что на скандальном мероприятии Ивлеевой присутствовал больной инфекционным заболеванием. При этом штрафовать руководство заведения не стали.

Само мероприятие судом было признано пропагандой ЛГБТ*.

Ранее российское авторское общество подало в иск в Арбитражный суд Москвы на владельца клуба «Мутабор» из-за используемых музыкальных композиций. Отмечается, что с 2020 года владельцем клуба является ООО «Арт центр», которое и выступает ответчиком. В суде уточнили, что точная дата заседания ещё не назначена.

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#лгбт
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