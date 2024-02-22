Глава ВОЗ назвал Газу зоной смерти

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На брифинге в Женеве глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус выразил озабоченность по поводу гуманитарной ситуации в секторе Газа, назвав ее «зоной смерти», передает РИА Новости.
Он отметил, что большая часть территории была разрушена, множество людей погибли или получили ранения. Уровень острого недоедания в регионе резко возрос, подвергая опасности еще больше жизней.
Глава ВОЗ подчеркнул, что ситуация в области здравоохранения и гуманитарная ситуация продолжают ухудшаться, и назвал условия жизни в анклаве бесчеловечными.
В январе Международный суд ООН в Гааге принял промежуточное решение по иску ЮАР относительно Израиля в связи с предполагаемым геноцидом в секторе Газа. Суд потребовал от Израиля предпринять меры для предотвращения геноцида, наказывать за призывы к геноциду палестинцев и обеспечить гуманитарную помощь местным жителям. Однако суд не потребовал прекращения военной операции в секторе Газа, о чем просила ЮАР.
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Глава ВОЗ подчеркнул, что ситуация в области здравоохранения и гуманитарная ситуация продолжают ухудшаться, и назвал условия жизни в анклаве бесчеловечными.
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Артем Кузьмин