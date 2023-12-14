Представитель ООН Лазарини: Сектор Газа больше не пригоден для жизни

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Генеральный комиссар Агентства ООН по помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филиппе Лазарини рассказал о своих впечатлениях после возвращения из сектора Газа, куда он ездил с рабочей поездкой. Он назвал увиденное там «адом на Земле».
Генеральный комиссар Агентства также отметил, что после возобновления боевых действий 1 декабря сотрудники ООН потеряли доступ в северные районы анклава, поэтому гуманитарная ситуация там остаётся неизвестной. Но вряд ли она там лучше, чем на юге, добавил он. По мнению Лазарини, ситуация в Газе уже несколько недель балансирует на грани катастрофы, и точка невозврата уже очень близко.
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Александр Бойцов