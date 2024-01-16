Утром 16 января сектор Газа выпустил порядка 50 ракет по югу Израиля

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В результате последнего обстрела сектор Газа выпустил по югу Израиля порядка 50 ракет, об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения.
По информации СМИ, последний крупный обстрел Израиля со стороны анклава произошёл утром 16 января. Основной удар пришёлся по городу Нетивот, который находится в одиннадцати километрах от сектора Газа.
В настоящий момент известно о попадании ракеты в одно нежилое здание города. Осколки же разлетелись по всей территории Нетивота. Информации о пострадавших пока не поступало.
Сообщается, что обстрел был произведён из центральной части сектора Газа, откуда накануне ушли израильские военные. При этом, официальных комментариев насчёт обстрела политики армии пока не предоставили.
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В настоящий момент известно о попадании ракеты в одно нежилое здание города. Осколки же разлетелись по всей территории Нетивота. Информации о пострадавших пока не поступало.
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Евгения Парфентьева