Глава ВСС Уфимцев предложил повысить взносы по ОМС для курильщиков
Россияне, которые сознательно вредят своему здоровью, могут платить больше за медицинское страхование. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев.
Он напомнил, что в России действует система страховой медицины: работодатели перечисляют взносы в Социальный фонд России, из которого финансируются гарантированные медицинские услуги. По словам Уфимцева, механизм страховых взносов можно использовать для мотивации граждан вести более здоровый образ жизни. Он привёл пример некоторых стран, где людей с ожирением могут лишать бесплатной страховки.
При этом эксперт подчеркнул, что в России такой подход невозможен, поскольку страна является социальным государством. Однако для людей, ведущих нездоровый образ жизни, можно вводить повышающие коэффициенты. По его словам, при курении или избыточном весе страховые взносы могли бы увеличиваться в два-три раза.
Уфимцев также отметил, что для реализации такой системы необходимо усилить роль страховых организаций в сфере медицины. Он добавил, что граждане должны самостоятельно делать выбор в пользу здорового образа жизни.
