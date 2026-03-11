Глава ВСС Уфимцев предложил повысить взносы по ОМС для курильщиков

11 марта 2026, 10:40

Фото: iStock/Zhang Rong

Россияне, которые сознательно вредят своему здоровью, могут платить больше за медицинское страхование. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев.