Собака спасла хозяйку от смертельной болезни благодаря острому нюху

11 марта 2026, 08:55

В Великобритании женщина обнаружила у себя рак легких благодаря собаке

Фото: iStock/Julia Suhareva

Жительница британской деревни Хэдкорн рассказала, как собака спасла ее от смертельной болезни. Об этом сообщает Daily Star.