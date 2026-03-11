Собака спасла хозяйку от смертельной болезни благодаря острому нюху
Жительница британской деревни Хэдкорн рассказала, как собака спасла ее от смертельной болезни. Об этом сообщает Daily Star.
Коллин Фергюсон заметила, что ее немецкая овчарка Инка начала вести себя необычно в 2015 году. Собака постоянно принюхивалась к хозяйке и хмурилась. Через несколько недель женщина показала питомца врачу. Специалист осмотрел собаку и порекомендовал сдать анализы, но ничего не обнаружил.
Тем не менее, животное продолжало принюхиваться к хозяйке. Женщина была уверена, что Инка, обладающая острым обонянием, не могла бы вести себя так без причины. Поэтому она решила провести полное сканирование тела. Исследование выявило в легких британки опухоль размером с мяч для гольфа, что позволило диагностировать рак легких первой стадии.
Фергюсон призналась, что диагноз стал для нее неожиданностью. В июне 2015 года опухоль успешно удалили.
Хирурги объяснили, что на первой стадии рак сложно обнаружить, поэтому Инка фактически спасла жизнь своей хозяйки. С тех пор Фергюсон находится в состоянии ремиссии.
