Глава Wildberries Ким сообщила о завершении реструктуризации с компанией Russ

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Реструктуризация объединённой компании Wildberries и Russ полностью завершена. Об этом заявила основательница маркетплейса Татьяна Ким (по мужу — Бакальчук).
В своём телеграм-канале она написала, что уже 20 лет управляет этой фирмой и чувствует её буквально «на кончиках пальцев». Она отметила, что в последнее время для неё была очевидной необходимость серьёзной перестройки структуры компании. Wildberries должна была оставаться гибкой, но в то же время стать более чёткой, структурированной и «правильной», пояснила Ким.
Теперь, по её словам, реструктуризация объединённой компании завершена и маркетплейс готов к новым свершениям. Она также добавила, что сейчас компания готовится к сезону и уже внедряет много новых проектов.
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