Участники нападения на офис Wildberries попросились в зону СВО

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Участники нападения на офис Wildberries в Москве начали подавать заявления на заключение контрактов для службы в зоне СВО. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Согласно версии следствия, злоумышленники, которые принимали участие в нападении на офис компании, осознанно совершали данные действия в присутствии правоохранителей и в целом склонны к противоправным поступкам. Примечательно, что задержанные свою вину не признали.
Адвокат одного из обвиняемых заявлял, что его подзащитный попал на «место событий случайно».
Напомним, 18 сентября текущего года основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что ее супруг с вооруженными людьми пытался захватить офис компании в Москве. Люди с оружием и в масках также пришли в другой столичный офис Wildberries. Сам Владислав Бакальчук утверждает, что приехал на переговоры, а на него и его команду напали.
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Адвокат одного из обвиняемых заявлял, что его подзащитный попал на «место событий случайно».
Напомним, 18 сентября текущего года основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что ее супруг с вооруженными людьми пытался захватить офис компании в Москве. Люди с оружием и в масках также пришли в другой столичный офис Wildberries. Сам Владислав Бакальчук утверждает, что приехал на переговоры, а на него и его команду напали.
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Екатерина Коршунова