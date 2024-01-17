В Шушарах на сгоревший склад Wildberries пробралась группа неизвестных

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
В петербургских Шушарах на сгоревший склад Wildberries проникла группа неизвестных. Об этом пишет 78.ru.
По словам пойманных, они хотели посмотреть на сгоревшее здание и найти на складе «что-нибудь интересное».
Читайте также:
В Белгороде СК возбудил дело о покушении на убийство после нападения подростков
В Испании задержали украинку и австрийца за продажу копий люксовых сумок
Мужчина заживо сжёг жену в машине из-за подозрений в изменах в Красноярском крае
Диана Аванесян