Глава Жуковского Аубакиров вручил именные стипендии школьникам

Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский
Глава Жуковского Борис Аубакиров вручил именные стипендии жуковским школьникам, которые проявили выдающиеся способности в учебе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В 2024 году стипендиями удостоены 30 одаренных ребят, а всего было подано 74 заявки. Дипломы стипендиатов вручались в трех номинациях – «Образование и наука», «Физическая культура и спорт», «Культура и искусство».
Он также пожелал всем стипендиатам успехов и удачи. Глава города добавил, что Жуковский гордится ими.
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«С некоторыми из ребят мы уже неоднократно встречались: они прославляют наш город, участвуя и занимая первые места на соревнованиях и олимпиадах самого разного уровня. С теми, с кем сегодня мы только познакомились, уверен, мы еще встретимся и обязательно услышим об их достижениях. Все они – талантливые и неординарные юноши и девушки, которые еще только начали проявлять свои способности. Очень надеюсь, что в будущем они свяжут свою жизнь с Жуковским и пойдут работать на ниши городские предприятия», — заявил Аубакиров.
Он также пожелал всем стипендиатам успехов и удачи. Глава города добавил, что Жуковский гордится ими.
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Алина Юрчак