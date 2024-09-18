Жуковские юные туристы стали победителями Всероссийском турслёта

Фото: пресс-служба г. о. Жуковский
Представители Жуковского одержали победу во Всероссийском турслёте «Больше, чем путешествие», заявили в пресс-службе администрации городского округа. Слёт, который проходит с 13 по 19 сентября в Красноярске на берегу Енисея, собрал более 750 участников.
«Московскую область представляли команда школьников из Жуковского «ЙЕТИ ДЕТИ» под руководством Сергея Ткаченко и команда из города Луховицы. Сборный экипаж Московской, Ивановской и Новгородской областей победил в командном зачёте», – сообщили в администрации.Туристический слёт нацелен на популяризацию походного туризма среди детей и молодёжи. В слёте участвуют команды детей в возрасте от 12 до 17 лет и их наставники, которые победили во Всероссийском конкурсе «10 шагов к Турслёту».
Организаторы слёта – программа Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» и Движение Первых при поддержке Министерства науки и высшего образования России.
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Лора Луганская