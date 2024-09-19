В Жуковском выдали мандаты членам окружного Совета депутатов VIII созыва

Фото: пресс-служба администрации г.о. Жуковский
Первое собрание Совета депутатов округа VIII созыва провели в Жуковском, народным избранникам выдали мандаты, кроме того, были выбраны председатель Совета и его заместители, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Заседание посетил глава городского округа Жуковский Борис Аубакиров.
Председателем жуковского Совета депутатов избрали Юрия Прохорова. Его заместителем на постоянной основе стал Сергей Рязанов, а на непостоянной основе — Надир Мехтиев.
Выборы в окружной Совет депутатов проходили 6, 7 и 8 сентября. Из 25 депутатов Совета 15 представляют партию «Единая Россия», три — КПРФ, два — «Справедливую Россию», один — ЛДПР, один — партию «Новые люди» и трое являются самовыдвиженцами.
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«Желаю новому составу депутатского корпуса удачи, успешной и продуктивной работы на благо Жуковского и его жителей», — сказал он.
Председателем жуковского Совета депутатов избрали Юрия Прохорова. Его заместителем на постоянной основе стал Сергей Рязанов, а на непостоянной основе — Надир Мехтиев.
Выборы в окружной Совет депутатов проходили 6, 7 и 8 сентября. Из 25 депутатов Совета 15 представляют партию «Единая Россия», три — КПРФ, два — «Справедливую Россию», один — ЛДПР, один — партию «Новые люди» и трое являются самовыдвиженцами.
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Лев Каштанов