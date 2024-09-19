Глава Жуковского Аубакиров вручил ключи от квартиры оставшейся без родителей девушке

Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский
Глава Жуковского Борис Аубакиров вручил ключи от квартиры юной жительнице города Анастасии Варнаковой, оставшейся без попечения родителей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Анастасия учится на втором курсе РХТУ им Д.И. Менделеева и собирается стать химиком-ядерщиком. Ещё со школы она любит и хорошо знает химию. В свободное от учёбы время девушка занимается волейболом, рисует.
В квартире сделан ремонт, она оборудована сантехникой, плитой, и полностью пригодна для проживания.
Как отметили в администрации, в этом году жилищные сертификаты получили трое ребят, оставшихся без попечения родителей. Ещё одному жуковчанину вручат ключи от жилья до конца года.
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«Каждый раз, вручая ребятам ключи или жилищные сертификаты, я искренне радуюсь за каждого. От всего сердца поздравляю Анастасию с таким важным жизненным событием. Хочу пожелать, чтобы эта квартира стала для неё настоящим домом, наполненным уютом и дорогими сердцу мгновениями», – сказал Аубакиров.
В квартире сделан ремонт, она оборудована сантехникой, плитой, и полностью пригодна для проживания.
Как отметили в администрации, в этом году жилищные сертификаты получили трое ребят, оставшихся без попечения родителей. Ещё одному жуковчанину вручат ключи от жилья до конца года.
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Лора Луганская