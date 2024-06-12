Глава «Зова народа» Зайцев: Еговцева похоронят на Луговском кладбище в Лобне

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Лидер организации Сергей Зайцев заявил, что похороны зампреда движения «Зов народа» состоятся 13 июня в Лобне. Об этом пишет NEWS.ru.
Зайцев отметил, что приглашаются все, кто знал и уважал покойного.
Зайцев рассказал, что сначала похороны Еговцева планировали сделать на его родине в Пермском крае. В результате было принято решение сделать открытое прощание в Московской области, чтобы прийти проститься могли как можно больше людей.
Напомним, 7 июня Антона Еговцева нашли мертвым с множественными ранениями. На него в подъезде напал неизвестный с ножом. Незадолго до убийства Антон Еговцев и его супруга Екатерина обращались в правоохранительные органы с жалобами на сталкера, который дежурил около их дома. Оказалось, что преступник был влюблен в жену Еговцева.
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«Все желающие могут в 08:30 совместно с нами посетить божественную литургию и причаститься в Серафимовском храме по адресу: Московская обл. г. Лобня ул.Катюшки, 62а», — цитирует NEWS.ru. лидера движения.
Зайцев рассказал, что сначала похороны Еговцева планировали сделать на его родине в Пермском крае. В результате было принято решение сделать открытое прощание в Московской области, чтобы прийти проститься могли как можно больше людей.
Напомним, 7 июня Антона Еговцева нашли мертвым с множественными ранениями. На него в подъезде напал неизвестный с ножом. Незадолго до убийства Антон Еговцев и его супруга Екатерина обращались в правоохранительные органы с жалобами на сталкера, который дежурил около их дома. Оказалось, что преступник был влюблен в жену Еговцева.
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Екатерина Коршунова