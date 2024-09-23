Главы округов Подмосковья дали отчёт по готовности систем теплоснабжения

В деловой сфере благоприятно быть активными, но при этом спокойными. Не стоит избегать ответственных решений, заранее взвесив все «за» и «против». В вопросах любви надо быть честными перед самими собой и не упустить возможность любить и быть любимыми. В вопросах здоровья желательно не допускать умственного и нервного перенапряжения, а также физического переутомления.