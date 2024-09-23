Главы округов Подмосковья дали отчёт по готовности систем теплоснабжения

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В Московской области реализуется масштабная работа по модернизации объектов теплоснабжения, о планах и ходе реализации программы доложили на еженедельном совещании с губернатором региона Андреем Воробьёвым министр энергетики области Сергей Воропанов и главы городских округов.
«Программа модернизации тепловых объектов рассчитана до 2029 года. Всего она включает в себя свыше 800 мероприятий на более чем 90 млрд рублей. Программа разделена на краткосрочную и долгосрочную части. Краткосрочная должна быть реализована в текущем году. Она включает модернизацию 38 котельных и центральных тепловых пунктов, а также 185 км тепловых сетей. По долгосрочной программе должны быть модернизированы 386 котельных и ЦТП и 611 километров тепловых сетей», — сказал Сергей Воропанов.Он добавил, что в рамках краткосрочной программы уже выполнен ремонт 170 километров теплосетей и 35 котельных.
«Каждый объект у нас находится на контроле», — подчеркнул Воропанов.Он добавил, что в пяти округах зафиксировано отставание от графика: на двух объектах в Егорьевске, и по одному в Долгопрудном, Лыткарине и Одинцовском округе.
О решении проблемы с отставанием от графика доложили главы округов.
В частности, руководитель Одинцовского округа Андрей Иванов сообщил, что задержек с подачей отопления не будет:
«Готовность котельной в посёлке Поречье сейчас составляет 8%. При этом то подводка к блочно-модульной котельной уже готова, как только она придёт 3 октября, мы начнём её монтировать и обвязывать с газовиками. До 1 ноября включим новую котельную. При этом старая котельная в рабочем состоянии, тепло подаётся. Что касается капремонта котельной ИФА РАН, где строительная готовность 5%, там мы меняем третий котёл, запустим его до 20 октября. И два других котла работают, так что тепло есть».Глава городского округа Егорьевск Дмитрий Викулов также заверил, что срыва сроки подачи отопления не будет. Его проблемные объекты — теплосети в посёлке Новый и селе Починки.
«Никакого срыва сроков не будет, всё доделаем, в селе Починки 800 метров уже проложили. Материал приходит до 25 сентября. Подрядчик увеличит количество людей на объекте, и доделаем всё в срок, до 30 сентября. А на посёлке Новый у нас другой субподрядчик, надёжный, который уже сделал два объекта. Всё будет готово к 15 октября», — сказал Викулов.В Лыткарине в «красную зону» по срокам попал капремонт теплосети, ведущей от котельной №1. В настоящее время строительная готовность объекта составляет 16%. Глава округа Константин Кравцов заверил, что риска срыва сроков нет.
Низкую строительную готовность капремонта котельной в селе Узуново прокомментировал глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин.
«У нас объект был включён в программу ремонта по итогам опрессовки. Это труба протяжённостью 200 метров. Все необходимые материалы находятся на объекте, людей достаточно, на этой неделе заканчиваем», — заявил он.
«Оба котла уже на площадке, один котёл из двух уже установлен. Сегодня началась обвязка котла, завтра приходит теплообменник. Даю гарантию, что всё работы будут завершены до 15 октября. Риска задержки подачи тепла нет», — сказал он.Отмечается также, что капитальный ремонт тепловых сетей в Долгопрудном, также ведущийся с отставанием от графика, будет завершён до конца этой недели.
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Лев Каштанов