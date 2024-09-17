В Волоколамском округе почти выполнили программу модернизации теплоснабжения на этот год

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Волоколамском городском округе выполнили практически всю краткосрочную программу модернизации теплосетей на 2024 год.
Об этом временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Наталья Козлова рассказала губернатору Московской области Андрею Воробьёву. По её словам, в жилищно-коммунальном хозяйстве реализуются важные проекты.
В планах на этот год также – построить котельную в Волоколамске на Северном шоссе, модернизировать 7,5 км теплосетей в Волоколамске, Осташеве, Ильинском и Яропольце. В течение следующих трёх лет построят котельные в Чисмене и Сычёве, ещё две реконструируют – в Кашине и Яропольце.
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«Два года назад в деревне Ботово мы капитально отремонтировали котельную мощностью более 5 киловатт, а в этом полностью модернизируем сети. В деревне Судниково сделали в прошлом году сети, а в 2024-м начали строить котельную. Большие мероприятия по теплоснабжению проходят и в самом городе Волоколамске. Всю краткосрочную программу на этот год мы практически закончили. В августе обновили Осташовскую котельную. Она готова к работе, там идёт пусконаладка. А в Ботове уже сделали опрессовку, и сейчас начинаются пробные топки», – заявила врип главы городского округа.
В планах на этот год также – построить котельную в Волоколамске на Северном шоссе, модернизировать 7,5 км теплосетей в Волоколамске, Осташеве, Ильинском и Яропольце. В течение следующих трёх лет построят котельные в Чисмене и Сычёве, ещё две реконструируют – в Кашине и Яропольце.
«Вы местная жительница, хорошо знаете каждый населённый пункт округа, регулярно встречаетесь с людьми. Больше половины жителей округа, 35 тыс. из 64 тыс., проживают в сельских населённых пунктах. Значит, мы должны создавать там комфорт и хорошие условия, заботиться о тех, кто работает на земле. Вам предстоит конкурс на должность главы. Готовы ли и дальше работать на благо родного края?», – спросил Воробьёв.Козлова поблагодарила за доверие, отметив, что намерена продолжать работу. По её словам, за прошедшие несколько месяцев в округе удалось достичь значимых результатов – в частности, улучшить инвестиционную составляющую. Сейчас на сопровождении находится 12 крупных проектов с суммарным объёмом инвестиций 16,5 млрд. рублей и планами по созданию 1,8 тыс. рабочих мест.
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Лора Луганская