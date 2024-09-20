В Бронницах к отопительному сезону подготовили более 30 км теплосетей

Фото: пресс-служба правительства МО
Подготовка к отопительному сезону в городском округе Бронницы выполнена на 100%, об этом доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава муниципалитета Дмитрий Лысенков, сообщает пресс-служба правительства региона.
«В рамках подготовки к осенне-зимнему сезону все необходимые мероприятия провели на восьми котельных, 31 километре сетей теплоснабжения и в 231 многоквартирном доме округа Бронницы», — уточняется в сообщении.Руководитель округа также рассказал, что на Москворецкой улице будет построена блочно-модульная котельная и трубы теплоснабжения протяжённостью 800 метров. Котельная будет обслуживать ФОК «Титан», два многоквартирных дома, а также спорткомплекс, который сейчас строится.
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