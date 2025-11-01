Главы спортивных федераций попросили Мишустина не повышать налог для букмекеров
Руководители крупнейших спортивных федераций России направили премьер-министру Михаилу Мишустину коллективное письмо с просьбой пересмотреть законопроект о введении 25-процентного налога на прибыль букмекеров. Об этом сообщает ТАСС.
Спортивные организации предупреждают, что повышение ставки приведет к сокращению инвестиций в массовый и детско-юношеский спорт. Сейчас вклад букмекеров в бюджеты федераций достигает от 10 до 80 процентов, а совокупные поступления оцениваются более чем в 90 миллиардов рублей.
«Сокращение этих поступлений неизбежно приведет и к сокращению программ подготовки юных спортсменов, снижению доступности секций и ухудшению условий работы тренеров», — говорится в обращении.
Письмо подписали, в частности, глава РФС Александр Дюков, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.