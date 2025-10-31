Песков: Кремль придаёт большое значение визиту Мишустина в Китай

31 октября 2025, 13:10

Михаил Мишустин (Фото: kremlin.ru)

Кремль придаёт большое значение предстоящему визиту премьер-министра России Михаила Мишустина в Китай. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.





Мишустин посетит Китай 3–4 ноября и проведёт встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Цяном. В ходе переговоров стороны обсудят развитие двустороннего сотрудничества в различных сферах, включая укрепление энергетического партнёрства.





«Мы, конечно, ждем этого визита, придаем ему очень большое значение», — отметил Песков, отвечая на вопрос журналистов.