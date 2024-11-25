Главы «Яковлева» и «Туполева» покидают свои посты

Фото: iStock/Heychli
Гендиректор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский и управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев покидают свои посты. Об этом сообщила пресс-служба Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).
Отмечается, что после ухода Богинского управлять «Яковлевым» будет гендиректор ОАК Вадим Бадеха. При этом он останется на своём пережнем посту.
Управляющим директором «Туполева» назначен заместитель гендиректора ОАК по государственному оборонному заказу и управлению программами оперативно-тактической авиации Александр Бобрышев.
По данным компании, входящей в «Ростех», такие меры были приняты для реализации приоритетных гражданских программ ОАК и на фоне необходимости в кратчайшие сроки реализовать задачи импортозамещения, сертификации и запуска серийного производства российских гражданских самолётов.
Читайте также:
«Татнефть» подала многомиллиардный иск к «Туполеву»
Скоробогатова уходит с должности первого заместителя Набиуллиной
Участник спецоперации Замир Гаджимурадов стал мэром города Дагестанские Огни
Управляющим директором «Туполева» назначен заместитель гендиректора ОАК по государственному оборонному заказу и управлению программами оперативно-тактической авиации Александр Бобрышев.
По данным компании, входящей в «Ростех», такие меры были приняты для реализации приоритетных гражданских программ ОАК и на фоне необходимости в кратчайшие сроки реализовать задачи импортозамещения, сертификации и запуска серийного производства российских гражданских самолётов.
Читайте также:
«Татнефть» подала многомиллиардный иск к «Туполеву»
Скоробогатова уходит с должности первого заместителя Набиуллиной
Участник спецоперации Замир Гаджимурадов стал мэром города Дагестанские Огни
Анастасия Чинкова